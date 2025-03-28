Экс-губернатор Куйвашев выступил с прощальной речью, дав волю эмоциям. Видео

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Куйвашев извинился перед бывшими коллегами
Куйвашев извинился перед бывшими коллегами Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев простился с регионом и коллегами, выступив с трогательной речью на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера. Под конец выступления экс-губернатор дал волю эмоциям, а истеблишмент его поддержал, передает корреспондент URA.RU.

«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. И вы об этом знаете. Уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках», — сказал Куйвашев.

Он отметил совместную работу с членами правительства, главами муниципалитетов, депутатами, руководством правоохранительных и федеральных органов. «Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел, не дай бог, простите меня», — подытожил экс-губернатор Свердловской области.

В резиденции завершилось представление нового главы региона Дениса Паслера. Куйвашев покинул резиденцию. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.

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Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев простился с регионом и коллегами, выступив с трогательной речью на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера. Под конец выступления экс-губернатор дал волю эмоциям, а истеблишмент его поддержал, передает корреспондент URA.RU. «Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. И вы об этом знаете. Уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках», — сказал Куйвашев. Он отметил совместную работу с членами правительства, главами муниципалитетов, депутатами, руководством правоохранительных и федеральных органов. «Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел, не дай бог, простите меня», — подытожил экс-губернатор Свердловской области. В резиденции завершилось представление нового главы региона Дениса Паслера. Куйвашев покинул резиденцию. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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