Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев простился с регионом и коллегами, выступив с трогательной речью на церемонии представления нового главы региона Дениса Паслера. Под конец выступления экс-губернатор дал волю эмоциям, а истеблишмент его поддержал, передает корреспондент URA.RU.
«Хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы бы не смогли сделать качественного шага вперед. И вы об этом знаете. Уверен, что под руководством Дениса Владимировича будет также продолжено поступательное развитие. Помню вас как грамотного управленца, умного, сильного, талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках», — сказал Куйвашев.
Он отметил совместную работу с членами правительства, главами муниципалитетов, депутатами, руководством правоохранительных и федеральных органов. «Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел, не дай бог, простите меня», — подытожил экс-губернатор Свердловской области.
В резиденции завершилось представление нового главы региона Дениса Паслера. Куйвашев покинул резиденцию. URA.RU следит за этим событием в режиме онлайн.
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