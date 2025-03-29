Российские туристы застряли в Мьянме из-за землетрясения

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Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу
Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило тысячу Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Российские туристы оказались заблокированы в Мьянме после того, как основные международные аэропорты страны закрылись из-за последствий разрушительного землетрясения, которое произошло накануне. По информации отдыхающих россиян, рейсы в Нейпьидо и Мандалай отменены, а единственный работающий аэропорт Янгон находится в восьми часах езды от Мандалая.

«Из-за разрушенных дорог добраться до Янгона очень сложно. Нейпьидо пострадал сильнее, по нему пока нет даже примерной даты открытия. Из Мандалая есть билеты на 1 апреля», — рассказали туристы находящиеся в Мьянме в беседе с Shot. Они также добавили, что пытаются самостоятельно эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города.

Количество жертв сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме на днях, превысило тысячу человек. Также более 2000 пострадавших. Это актуальные данные в настоящий момент, сообщает деловая газета «Взгляд».

Ситуация на дорогах страны остается крайне опасной: многие дорожные полосы разрушены, обрушился один из мостов, движение стало хаотичным из-за желания людей покинуть эпицентры землетрясений. К тому же, существует риск повторных сильных толчков. Власти признали землетрясение в Таиланде крупномасштабным бедствием, передает VSE42.Ru. Параллельно с Мьянмой также произошло землетрясение и в Таиланде

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Российские туристы оказались заблокированы в Мьянме после того, как основные международные аэропорты страны закрылись из-за последствий разрушительного землетрясения, которое произошло накануне. По информации отдыхающих россиян, рейсы в Нейпьидо и Мандалай отменены, а единственный работающий аэропорт Янгон находится в восьми часах езды от Мандалая. «Из-за разрушенных дорог добраться до Янгона очень сложно. Нейпьидо пострадал сильнее, по нему пока нет даже примерной даты открытия. Из Мандалая есть билеты на 1 апреля», — рассказали туристы находящиеся в Мьянме в беседе с Shot. Они также добавили, что пытаются самостоятельно эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города. Количество жертв сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме на днях, превысило тысячу человек. Также более 2000 пострадавших. Это актуальные данные в настоящий момент, сообщает деловая газета «Взгляд». Ситуация на дорогах страны остается крайне опасной: многие дорожные полосы разрушены, обрушился один из мостов, движение стало хаотичным из-за желания людей покинуть эпицентры землетрясений. К тому же, существует риск повторных сильных толчков. Власти признали землетрясение в Таиланде крупномасштабным бедствием, передает VSE42.Ru. Параллельно с Мьянмой также произошло землетрясение и в Таиланде. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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