05 апреля 2025

Рамзан Кадыров рассказал о кровной мести за смерть отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров поделился, что ему было сложно исполнить обет до официального вступления в должность
Кадыров поделился, что ему было сложно исполнить обет до официального вступления в должность Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что отомстил за гибель своего отца Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта 4 апреля 2007 года на стадионе в Грозном. Кадыров-младший уточнил, что на могиле отца дал обет кровной мести и спустя время смог его исполнить. 

«Вместе с моим дорогим БРАТОМ Магомедом Хожахмедовичем Даудовым мы шесть месяцев работали над тем, чтобы поймать Хайруллу (организатора теракта в Грозном — прим.URA.RU) живым, что оказалось сложной задачей. Признаться, для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность Президента Чеченской Республики. В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщённого ОТЦА. Это не в наших традициях», — поделился откровениями Рамзан Кадыров. Их он опубликовал в социальных сетях. 

Как заявил Рамзан Кадыров, выполнение данного обета до официального начала его руководства республикой, которое произошло 5 апреля 2007 года, имело для него особое значение. Глава Чечни подчеркнул, что лично не участвовал в действиях, а руководство спецоперацией было поручено Магомеду Даудову, который ныне занимает пост главы чеченского правительства.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что отомстил за гибель своего отца Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта 4 апреля 2007 года на стадионе в Грозном. Кадыров-младший уточнил, что на могиле отца дал обет кровной мести и спустя время смог его исполнить.  «Вместе с моим дорогим БРАТОМ Магомедом Хожахмедовичем Даудовым мы шесть месяцев работали над тем, чтобы поймать Хайруллу (организатора теракта в Грозном — прим.URA.RU) живым, что оказалось сложной задачей. Признаться, для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность Президента Чеченской Республики. В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщённого ОТЦА. Это не в наших традициях», — поделился откровениями Рамзан Кадыров. Их он опубликовал в социальных сетях.  Как заявил Рамзан Кадыров, выполнение данного обета до официального начала его руководства республикой, которое произошло 5 апреля 2007 года, имело для него особое значение. Глава Чечни подчеркнул, что лично не участвовал в действиях, а руководство спецоперацией было поручено Магомеду Даудову, который ныне занимает пост главы чеченского правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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