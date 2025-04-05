Рамзан Кадыров рассказал о кровной мести за смерть отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что отомстил за гибель своего отца Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта 4 апреля 2007 года на стадионе в Грозном. Кадыров-младший уточнил, что на могиле отца дал обет кровной мести и спустя время смог его исполнить.
«Вместе с моим дорогим БРАТОМ Магомедом Хожахмедовичем Даудовым мы шесть месяцев работали над тем, чтобы поймать Хайруллу (организатора теракта в Грозном — прим.URA.RU) живым, что оказалось сложной задачей. Признаться, для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность Президента Чеченской Республики. В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщённого ОТЦА. Это не в наших традициях», — поделился откровениями Рамзан Кадыров. Их он опубликовал в социальных сетях.
Как заявил Рамзан Кадыров, выполнение данного обета до официального начала его руководства республикой, которое произошло 5 апреля 2007 года, имело для него особое значение. Глава Чечни подчеркнул, что лично не участвовал в действиях, а руководство спецоперацией было поручено Магомеду Даудову, который ныне занимает пост главы чеченского правительства.
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