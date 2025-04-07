Суд наказал жительницу ХМАО за дискредитацию армии из-за комментария в соцсетях

Суд оштрафовал жительницу Мегиона (ХМАО) за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стал ее комментарий в соцсетях, сообщила официальная группа судов Югры во «ВКонтакте».
«Слово „защитники“ в комментарии заключено в кавычки. Сопровождая данное закавыченное слово выражением „так называемые“, пользователь указывает на то, что люди, защищающие страну, не соответствуют названию защитник. При рассмотрении дела вина была установлена, и подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
На заседании женщина заявила, что не знала о наказании за подобные комментарии, но это не освободило ее от ответственности. Суд решил, что публичными высказываниями она подорвала авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации, и признал подсудимую виновной по статье административного кодекса. Постановление суда уже вступило в законную силу и не обжалуется.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пенсионерка попала в колонию за госизмену. Она расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти.
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