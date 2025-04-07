07 апреля 2025

Суд наказал жительницу ХМАО за дискредитацию армии из-за комментария в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оштрафовал жительницу Мегиона за комментарий в соцсети, дискредитирующий российскую армию
Суд оштрафовал жительницу Мегиона за комментарий в соцсети, дискредитирующий российскую армию Фото:

Суд оштрафовал жительницу Мегиона (ХМАО) за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стал ее комментарий в соцсетях, сообщила официальная группа судов Югры во «ВКонтакте».

«Слово „защитники“ в комментарии заключено в кавычки. Сопровождая данное закавыченное слово выражением „так называемые“, пользователь указывает на то, что люди, защищающие страну, не соответствуют названию защитник. При рассмотрении дела вина была установлена, и подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

На заседании женщина заявила, что не знала о наказании за подобные комментарии, но это не освободило ее от ответственности. Суд решил, что публичными высказываниями она подорвала авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации, и признал подсудимую виновной по статье административного кодекса. Постановление суда уже вступило в законную силу и не обжалуется.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пенсионерка попала в колонию за госизмену. Она расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд оштрафовал жительницу Мегиона (ХМАО) за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стал ее комментарий в соцсетях, сообщила официальная группа судов Югры во «ВКонтакте». «Слово „защитники“ в комментарии заключено в кавычки. Сопровождая данное закавыченное слово выражением „так называемые“, пользователь указывает на то, что люди, защищающие страну, не соответствуют названию защитник. При рассмотрении дела вина была установлена, и подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — указано в публикации группы «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте». На заседании женщина заявила, что не знала о наказании за подобные комментарии, но это не освободило ее от ответственности. Суд решил, что публичными высказываниями она подорвала авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации, и признал подсудимую виновной по статье административного кодекса. Постановление суда уже вступило в законную силу и не обжалуется. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пенсионерка попала в колонию за госизмену. Она расклеивала на столбах листовки, дискредитирующие российские армию и власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...