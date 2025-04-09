В Челябинске число предложений о продаже новых автомобилей по сравнению с первым кварталом 2024 года выросло в 2,5 раза. При этом спрос на них увеличился на 60%. В среднем новые автомобили в регионе стоят 2 миллиона 730 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинской области количество объявлений о продаже новых автомобилей по сравнению с первым кварталом 2024 года выросло на 146,2%, а интерес к ним — на 60,6%. Средняя цена — 2 миллиона 730 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, наиболее популярной маркой у челябинцев стала Lada Granta за миллион 92 тысячи рублей c долей спроса 16,1%. На втором месте по спросу — Lada Vesta с ценником миллион 724 тысячи рублей, доля спроса — 4,6%. На третьей строчке по спросу — Lada Niva Legend с долей спроса 3,6%. Эту марку авто можно приобрести в среднем за миллион 140 тысяч 500 рублей.
Также в топ-5 самых востребованных автомобилей у челябинцев вошли Omoda C5 (6,8%), Chery Tiggo 7 Pro Max (6,3%), и Chery Tiggo 4 Pro (3,1%). Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников, по динамике спроса видно, что самые востребованные в Челябинской области китайские бренды Geely и Chery сумели увеличить свою долю более чем в 12 раз и на 74,9% соответственно по сравнению с началом 2024 года. Однако потеснить авто марки Lada им не удалось — они по-прежнему удерживают лидерство в регионе.
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