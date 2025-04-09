МО РФ: Украина атаковала Россию 333 БПЛА

158 дронов ВСУ сбиты за пределами зоны проведения специальной операции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 333 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Российские средства ПВО за сутки сбили 333 беспилотника ВСУ», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Там уточнили, что 158 дронов сбиты за пределами зоны проведения специальной операции.
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