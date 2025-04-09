МО: Киев продолжает односторонние атаки на энергообъекты России

В течение последних суток Вооруженные силы Украины осуществили четыре атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, нарушив соглашения о прекращении ударов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Там отмечается, что украинские войска осуществили обстрел ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области, Ботиевскую ветровую электростанцию в Запорожской области, а также ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» в Ростовской области.
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