Сырский рассказал, как готовил вторжение в Курскую область

Сырский: о подготовке вторжения в Курскую область знали четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сырский отметил, что некоторые командиры спрашивали у него о законности вторжения
Сырский отметил, что некоторые командиры спрашивали у него о законности вторжения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О планируемом наступлении ВСУ на Курскую область знали только четыре человека. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«О наступлении на Курскую область знали четыре человека и перед этим я буквально объездил все подразделения и каждому рассказал, зачем мы туда идем и почему именно здесь», — передает агентство «УНИАН» в своем telegram-канале слова Сырского. Украинский главнокомандующий отметил, что некоторые командиры обращались к нему с вопросом о законности вторжения.

Ранее российские судебные органы огласили приговоры для 79 лиц, участвовавших во вторжении в Курскую область. Осужденные приговорены к различным срокам заключения, начиная от 13 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
О планируемом наступлении ВСУ на Курскую область знали только четыре человека. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. «О наступлении на Курскую область знали четыре человека и перед этим я буквально объездил все подразделения и каждому рассказал, зачем мы туда идем и почему именно здесь», — передает агентство «УНИАН» в своем telegram-канале слова Сырского. Украинский главнокомандующий отметил, что некоторые командиры обращались к нему с вопросом о законности вторжения. Ранее российские судебные органы огласили приговоры для 79 лиц, участвовавших во вторжении в Курскую область. Осужденные приговорены к различным срокам заключения, начиная от 13 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...