Сырский рассказал, как готовил вторжение в Курскую область

О планируемом наступлении ВСУ на Курскую область знали только четыре человека. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
«О наступлении на Курскую область знали четыре человека и перед этим я буквально объездил все подразделения и каждому рассказал, зачем мы туда идем и почему именно здесь», — передает агентство «УНИАН» в своем telegram-канале слова Сырского. Украинский главнокомандующий отметил, что некоторые командиры обращались к нему с вопросом о законности вторжения.
Ранее российские судебные органы огласили приговоры для 79 лиц, участвовавших во вторжении в Курскую область. Осужденные приговорены к различным срокам заключения, начиная от 13 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.
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