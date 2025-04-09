«Преступные приказы»: экс-командир «Азова*» потребовал отправить Сырского в отставку

Экс-начальник штаба организации «Азов» (признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена) Богдан Кротевич выступил с призывом к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому подать в отставку. Об этом он заявил в разговоре с The Guardian.
«Кротевич <...> заявил, что, по его мнению, Сырский „должен уйти“», — передает издание слова бывшего командира. Он так же призвал реорганизовать военное руководство Украины.
Кротевич заявил, что Сырский не оказал значительной помощи в развитии ВСУ. Он упрекнул главкома в излишнем внимании к планам вторжения в Курскую область, в то время как позиции украинской стороны были «критически слабы» при защите Красноармейска в ДНР.
Ранее Сырский рассказал, что информация о подготовке наступления на курское приграничье была известна лишь четырем людям. Главнокомандующий также отметил, что лично посещал военные подразделения, чтобы объяснить солдатам значимость и цели предстоящей операции, передает RT.
*Организации «Азов» признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена
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