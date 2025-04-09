«Преступные приказы»: экс-командир «Азова*» потребовал отправить Сырского в отставку

Экс-глава штаба «Азова»* Кротевич призвал главкома ВСУ Сырского уйти в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сырский не смог поспособствовать достижению успехов ВСУ на фронте, отметил Кротевич
Сырский не смог поспособствовать достижению успехов ВСУ на фронте, отметил Кротевич Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-начальник штаба организации «Азов» (признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена) Богдан Кротевич выступил с призывом к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому подать в отставку. Об этом он заявил в разговоре с The Guardian.

«Кротевич <...> заявил, что, по его мнению, Сырский „должен уйти“», — передает издание слова бывшего командира. Он так же призвал реорганизовать военное руководство Украины.

Кротевич заявил, что Сырский не оказал значительной помощи в развитии ВСУ. Он упрекнул главкома в излишнем внимании к планам вторжения в Курскую область, в то время как позиции украинской стороны были «критически слабы» при защите Красноармейска в ДНР. 

Ранее Сырский рассказал, что информация о подготовке наступления на курское приграничье была известна лишь четырем людям. Главнокомандующий также отметил, что лично посещал военные подразделения, чтобы объяснить солдатам значимость и цели предстоящей операции, передает RT.

*Организации «Азов» признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-начальник штаба организации «Азов» (признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена) Богдан Кротевич выступил с призывом к главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому подать в отставку. Об этом он заявил в разговоре с The Guardian. «Кротевич <...> заявил, что, по его мнению, Сырский „должен уйти“», — передает издание слова бывшего командира. Он так же призвал реорганизовать военное руководство Украины. Кротевич заявил, что Сырский не оказал значительной помощи в развитии ВСУ. Он упрекнул главкома в излишнем внимании к планам вторжения в Курскую область, в то время как позиции украинской стороны были «критически слабы» при защите Красноармейска в ДНР.  Ранее Сырский рассказал, что информация о подготовке наступления на курское приграничье была известна лишь четырем людям. Главнокомандующий также отметил, что лично посещал военные подразделения, чтобы объяснить солдатам значимость и цели предстоящей операции, передает RT. *Организации «Азов» признана в России террористической и экстремистской, деятельность ее запрещена
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...