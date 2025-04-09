Сырский: ВС РФ начали наступление в двух регионах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале нового наступления российских войск в приграничных к Курской и Белгородской областях регионах — Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Я могу сказать, что президент [Владимир Зеленский] абсолютно прав, и это наступление (ВС РФ в Харьковской и Сумской областях) фактически уже началось», — передает заявление Александра Сырского украинский telegram-канал «Политика страны». Главком отметил, что последние несколько дней командование ВСУ наблюдает усиленные наступления российских войск на всех направлениях.
Сырский оценил действия России как попытку создать «буферную зону» на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Ранее Зеленский выражал опасения относительно возможного расширения операций ВС РФ в указанных и Запорожской областях.
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