В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Российской

В Челябинске с 12 апреля частично ограничат движение по улице Российской в сторону проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций с 12 апреля до 17 мая ограничивается движение транспорта по улице Российской. Просим водителей заранее планировать свой маршрут», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Проезд будет затруднен от дома № 161 по улице Российской до дома № 21 по улице Труда в сторону проспекта Победы.
В Челябинске с 12 апреля на два года закроют проезд для машин по проспекту Победы на участке от улиц Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, смотрите на карточках URA.RU.
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