В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Российской. Схема

В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Российской
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Движение по улице Российской ограничат с 12 апреля
Движение по улице Российской ограничат с 12 апреля Фото:

В Челябинске с 12 апреля частично ограничат движение по улице Российской в сторону проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций с 12 апреля до 17 мая ограничивается движение транспорта по улице Российской. Просим водителей заранее планировать свой маршрут», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Проезд будет затруднен от дома № 161 по улице Российской до дома № 21 по улице Труда в сторону проспекта Победы.

В Челябинске с 12 апреля на два года закроют проезд для машин по проспекту Победы на участке от улиц Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, смотрите на карточках URA.RU.

Схема ограничения движения по улице Российской
Схема ограничения движения по улице Российской
Фото:

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В Челябинске с 12 апреля частично ограничат движение по улице Российской в сторону проспекта Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с проведением работ по прокладке инженерных коммуникаций с 12 апреля до 17 мая ограничивается движение транспорта по улице Российской. Просим водителей заранее планировать свой маршрут», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Проезд будет затруднен от дома № 161 по улице Российской до дома № 21 по улице Труда в сторону проспекта Победы. В Челябинске с 12 апреля на два года закроют проезд для машин по проспекту Победы на участке от улиц Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, смотрите на карточках URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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