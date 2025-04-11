Сотрудница колонии и ее муж спасли пятерых детей на пожаре в Челябинской области

Сотрудница женской колонии Анна Боровлева и ее муж-пенсионер уголовно-исполнительной системы (УИС) Александр спасли пятерых детей в селе Николаевка Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
«В селе Николаевка Варненского района загорелся частный дом, в котором находились пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет: три девочки и два мальчика. Анна и Александр Боровлевы в окне напротив увидели клубы черного дыма и бросились на помощь», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Мужчина голыми руками разбил стекло и вместе с супругой вынес пятерых детей из охваченного пламенем дома. Через минуту после эвакуации здание полностью вспыхнуло. В тот же день Боровлева организовала сбор помощи среди коллег. Семье были переданы денежные средства, а также одежда, обувь и школьные принадлежности.
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