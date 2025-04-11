Сотрудница колонии и ее муж спасли пятерых детей на пожаре в Челябинской области

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Находясь в гостях у своих родных, Боровлевы в окне увидели клубы черного дыма
Находясь в гостях у своих родных, Боровлевы в окне увидели клубы черного дыма Фото:

Сотрудница женской колонии Анна Боровлева и ее муж-пенсионер уголовно-исполнительной системы (УИС) Александр спасли пятерых детей в селе Николаевка Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

«В селе Николаевка Варненского района загорелся частный дом, в котором находились пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет: три девочки и два мальчика. Анна и Александр Боровлевы в окне напротив увидели клубы черного дыма и бросились на помощь», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Мужчина голыми руками разбил стекло и вместе с супругой вынес пятерых детей из охваченного пламенем дома. Через минуту после эвакуации здание полностью вспыхнуло. В тот же день Боровлева организовала сбор помощи среди коллег. Семье были переданы денежные средства, а также одежда, обувь и школьные принадлежности.

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Сотрудница женской колонии Анна Боровлева и ее муж-пенсионер уголовно-исполнительной системы (УИС) Александр спасли пятерых детей в селе Николаевка Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. «В селе Николаевка Варненского района загорелся частный дом, в котором находились пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет: три девочки и два мальчика. Анна и Александр Боровлевы в окне напротив увидели клубы черного дыма и бросились на помощь», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мужчина голыми руками разбил стекло и вместе с супругой вынес пятерых детей из охваченного пламенем дома. Через минуту после эвакуации здание полностью вспыхнуло. В тот же день Боровлева организовала сбор помощи среди коллег. Семье были переданы денежные средства, а также одежда, обувь и школьные принадлежности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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