«Столото» решило судиться с французским оператором лотерей

Российская лотерейная компания «Столото» подала иск против крупнейшего организатора азартных игр во Франции La Fran?aise des Jeux (FDJ) из-за товарного знака Rapido. По мнению «Столото», знак должен быть исключен из реестра в России из-за его неиспользования.
«„Столото“ обратилось в суд с требованием прекратить в России правовую охрану товарного знака Rapido, которым владеет крупнейший организатор азартных игр во Франции», — пишет РБК. Отмечается, что иск подала технологическая компания «Центр», входящая в структуру «Столото».
Кроме того, товарный знак Rapido, охраняемый в России и 15 других странах, включает защиту по пяти классам, и «Столото» требует прекратить юридическую охрану по трем из них, а именно по программныму обеспечению, печатной продукции и организации мероприятий. В иске сказано, что FDJ не ведет бизнес в России, так как закон разрешает только государственные лотереи, следовательно она не использует этот знак и его следует исключить.
Азартная игра Rapido больше не существует даже во Франции. Она была заменена на игру Amigo. На данный момент «Столото» развивает собственные лотерии с таким названием: «Рапидо», например, «Рапидо Драйв» и «Рапидо Ультра».
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