Сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду
В Академическом районе Екатеринбурга вечером 17 апреля сорвавшаяся от ветра контейнерная площадка чуть не убила мужчину. Кадры с последствиями штормового ветра появились в Telegram.
Судя по видео, забор не выдержал стихии именно в тот момент, когда рядом находился прохожий. Несколько метров конструкцию тащило прямо за убегающим мужчиной. К счастью, он не пострадал.
Накануне в МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Экстренные предупреждения спасатели рассылали три дня подряд.
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