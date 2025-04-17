Сорвавшийся от мощного ветра забор едва не убил екатеринбуржца. Видео

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Сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду
Сегодня порывы ветра достигают 18 метров в секунду Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 17 апреля сорвавшаяся от ветра контейнерная площадка чуть не убила мужчину. Кадры с последствиями штормового ветра появились в Telegram.

Судя по видео, забор не выдержал стихии именно в тот момент, когда рядом находился прохожий. Несколько метров конструкцию тащило прямо за убегающим мужчиной. К счастью, он не пострадал.

Накануне в МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Экстренные предупреждения спасатели рассылали три дня подряд.

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В Академическом районе Екатеринбурга вечером 17 апреля сорвавшаяся от ветра контейнерная площадка чуть не убила мужчину. Кадры с последствиями штормового ветра появились в Telegram. Судя по видео, забор не выдержал стихии именно в тот момент, когда рядом находился прохожий. Несколько метров конструкцию тащило прямо за убегающим мужчиной. К счастью, он не пострадал. Накануне в МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Экстренные предупреждения спасатели рассылали три дня подряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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