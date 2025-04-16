Мощный ветер обрушится на Свердловскую область

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Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 17 апреля будет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Экстренное предупреждение спасатели публикуют уже третий день подряд, начиная с 15 апреля.

«Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Автомобилистов предупредили не парковать машины возле деревьев.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 17 апреля будет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Экстренное предупреждение спасатели публикуют уже третий день подряд, начиная с 15 апреля. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Автомобилистов предупредили не парковать машины возле деревьев. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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