ЦБ поймал ряд банков на обмане клиентов с оформлением микрозаймов

Банк России обвинил шесть российских банков в том, что они предлагали своим клиентам оформить микрозаймы под видом кредитов, не предоставляя всю необходимую информацию о продукте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — говорится в сообщении Банка России, опубликованном на официальном сайте. В результате, как отмечает регулятор, клиенты зачастую не понимают, какой именно продукт они оформили — кредит или заем — и на каких условиях. Кроме того, банки фактически подменяют выбор человека, что подрывает доверие к финансовому рынку.
В пресс-службе также уточнили, что пока не раскрывают названия банков, нарушивших требования информирования клиентов. По данным ЦБ, речь идет о шести кредитных организациях, две из которых относятся к системно значимым. В Банке России заверили, что уже направили соответствующие предписания этим организациям и намерены добиваться устранения нарушений для защиты прав потребителей финансовых услуг.
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