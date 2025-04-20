Крупнейшего поставщика бананов в РФ проверит Россельхознадзор

Россельхознадзор проведет проверку эквадорских производителей бананов на следующей неделе. Мероприятия стартуют 21 апреля. Об этом сообщил глава ассоциации производителей и экспортеров бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар.
«Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21-28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию», — рассказал РИА Новости Ричард Саласар. В дополнение к этому российское ведомство приняло решение расширить перечень проверяемых позиций, включив в него вопросы, касающиеся использования пестицидов.
Саласар также акцентировал внимание на том, что поставляемая в Россию продукция находится под усиленным контролем со стороны эквадорских производителей и экспортеров. Меры контроля охватывают борьбу с вредителями и заболеваниями, проведение специальной обработки контейнеров и другие связанные процедуры.
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