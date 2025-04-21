Суд арестовал BMW Х7 экс-директора фирмы-фигуранта дел в челябинском минстрое

Арбитражный суд Челябинской области арестовал автомобиль BMW Х7, который компания «Стройтранссоюз» продала своему бывшему директору Равкату Азаматову. Как следует из определения суда, с инициативой вышла временный управляющий Ирина Чикишева.
«Ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Применить меры в виде запрета управлению ГИБДД по Челябинской области на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства марки БМВ X7», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Купля-продажа машины состоялась в декабре 2022 года. Директор Азаматов продал ее самому себе. Теперь Чикишева настаивает на том, что машину надо вернуть в конкурсную массу компании-должника.
В определении суд согласился с доводами инициатора. Обеспечение арбитраж ввел, чтобы исключить продажу автомобиля третьим лицам. Мера является временной — до вынесения окончательного решения.
Банкротом должника суд признал осенью 2024 года. Бывший гендиректор Азаматов опротестовал решение. Жалобу суд рассмотрит в мае. К тому моменту Азаматов должен объяснить причины пропуска срока для ее подачи.
Компания «Стройтранссоюз» была первым подрядчиком при возведении биатлонного комплекса в Златоусте, но в полной мере не выполнила обязательств. Бывший владелец и сын Азаматова-старшего Михаил отбывает четырехлетний срок за мошенничество. Следователи сочли, что злоумышленник подкупил директора подконтрольного минстрою «Челябоблинвестроя» Алексея Абаимова. Уголовное дело затрагивает и бывшую замминистра строительства Татьяну Антонову.
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