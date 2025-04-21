Матч между ФК «Урал» и «Торпедо» закончился ничьей

ФК «Урал» (Екатеринбург) сыграл вничью с «Торпедо» (Москва). Выездной матч 29-го тура «Мельбет» Первой лиги завершился со счетом 1:1.
«Первый тайм у нас не получился, не смогли ничего создать в атаке, в обороне тоже возникали сложности — соперник действовал очень целостно. Игра во втором тайме нам давалась, а затем случилось удаление и последние 30 минут матча владели преимуществом и территориальным, и игровым. Могли забить, мяч попадал в штангу — немного не повезло в концовке», — прокомментировал игру тренер «Урала» Сергей Томаров.
Счет открыл член московской команды Ейсон Гусман на 19-й минуте. В перерыве обе команды произвели замену вратарей. На 62-й минуте матча игроку «Урала» Юрию Железнову удалось сравнять счет.
В результате «Торпедо» вышел на второе место с 52 очками, «Урал» с 50 баллами опустился на четвертую строчку. В следующем туре 26 апреля «шмели» встретятся с лидером турнира — калининградской «Балтикой».
На днях «Урал» всухую проиграл московскому «Спартаку» со счетом 3:0. По результатам матча екатеринбургская команда покинула Кубок России.
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