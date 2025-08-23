Киев готовил убийство сотрудников ОПК в Саратове

Украинские спецслужбы планировали осуществить покушение на сотрудников оборонно-промышленного предприятия (ОПК) в Саратове. Об этом стало известно из видеозаписи, обнародованной Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на которой зафиксировано признание задержанного по делу о подрыве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
«В 2025 году по заданию куратора я проводил наблюдение за рядом сотрудников предприятия оборонно-военного комплекса города Саратова. Осуществить свой план по убийству этих людей украинские спецслужбы не успели», — сказал мужчина. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что подозреваемый был задержан на территории Саратовской области. Следствие установило, что в апреле 2025 года он планировал совершить убийство генерала Ярослава Москалика в Московской области. Кроме того, задержанный подозревается в передаче украинской стороне сведений о военнослужащих Воздушно-космических сил России, а также информации о руководителях и сотрудниках предприятий оборонно-промышленного комплекса Саратовской области.
