ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Утром 23 августа в небе над Брянской областью было уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 8.20 мск до 9.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
В результате уничтожения дронов ВСУ никто не пострадал. По словам главы региона Александра Богомаза, на данный момент уточняется информация о последствиях. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.
В результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, по предварительным данным, пострадали три человека, среди которых находится несовершеннолетний. Один из дронов упал на территории города Петров Вал, вблизи жилого многоквартирного дома на улице Ленина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, в той же Волгоградской области вблизи хутора Крапцовский Кумылженского района произошло возгорание сухой травы из-за падения осколков сбитого БПЛА. Пожар удалось оперативно локализовать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.