Подозреваемому в убийстве Москалика предъявлено обвинение в совершении теракта

Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте Кузина
Игнату Кузину, который подозревается в убийстве генерал-лейтенант Ярослава Москалика, предъявлено обвинение в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Кузин полностью признал вину», — говорится в ее заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следствие ходатайствует об аресте Кузина.
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