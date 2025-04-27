Подозреваемому в убийстве Москалика предъявлено обвинение в совершении теракта

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Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте Кузина
Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте Кузина Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Игнату Кузину, который подозревается в убийстве генерал-лейтенант Ярослава Москалика, предъявлено обвинение в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Кузин полностью признал вину», — говорится в ее заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следствие ходатайствует об аресте Кузина.

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Игнату Кузину, который подозревается в убийстве генерал-лейтенант Ярослава Москалика, предъявлено обвинение в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «Кузин полностью признал вину», — говорится в ее заявлении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следствие ходатайствует об аресте Кузина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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