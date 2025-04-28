В аэропорту Перми продлены ограничения

Аэропорт Перми «Большое Савино» закрыт. Он не принимает и не выпускает самолеты.
«Ограничения на этот раз продлятся до 17:00 по местному времени. Далее будем смотреть по погодным условиям», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе аэродрома.
Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость. Сначала ограничения ввели до 14:00, затем продлили до 15:00. По состоянию на 15:19, из Перми не могли вылететь шесть рейсов: в Сочи, Новый Уренгой, Сургут, два рейса в Москву и один в Новосибирск. Кроме того, прилететь в краевую столицу не могут судна из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Нового Уренгоя. При этом ожидание по некоторым рейсам составляет почти 12 часов.
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