В аэропорту Перми продлены ограничения

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Они продлятся до 17:00 по местному времени
Они продлятся до 17:00 по местному времени Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Аэропорт Перми «Большое Савино» закрыт. Он не принимает и не выпускает самолеты. 

«Ограничения на этот раз продлятся до 17:00 по местному времени. Далее будем смотреть по погодным условиям», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе аэродрома. 

Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость. Сначала ограничения ввели до 14:00, затем продлили до 15:00. По состоянию на 15:19, из Перми не могли вылететь шесть рейсов: в Сочи, Новый Уренгой, Сургут, два рейса в Москву и один в Новосибирск. Кроме того, прилететь в краевую столицу не могут судна из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Нового Уренгоя. При этом ожидание по некоторым рейсам составляет почти 12 часов.

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Аэропорт Перми «Большое Савино» закрыт. Он не принимает и не выпускает самолеты.  «Ограничения на этот раз продлятся до 17:00 по местному времени. Далее будем смотреть по погодным условиям», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе аэродрома.  Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость. Сначала ограничения ввели до 14:00, затем продлили до 15:00. По состоянию на 15:19, из Перми не могли вылететь шесть рейсов: в Сочи, Новый Уренгой, Сургут, два рейса в Москву и один в Новосибирск. Кроме того, прилететь в краевую столицу не могут судна из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Нового Уренгоя. При этом ожидание по некоторым рейсам составляет почти 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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