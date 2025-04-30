В МИД Украины заявили о готовности прекратить огонь на 30 дней

МИД Украины: Киев готов к трехмесячному прекращению огня при согласии России
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На Украине готовы прекратить огонь на 30 дней, заявил Сибига
На Украине готовы прекратить огонь на 30 дней, заявил Сибига Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина выразила готовность прекратить огонь на 30 дней и рассмотреть возможность трехмесячного перемирия в случае согласия России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Россия может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Украина также готова на 60 и 90 дней прекращения огня.

Россия называет начало прямых переговоров с Украиной без условий важным шагом и считает объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на День Победы сигналом к этим переговорам. Однако Москва отвергла предложение Киева о 30-дневном прекращении огня, понимая истинные намерения украинских властей.

На пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил причины отказа и подчеркнул, что Россия открыта для диалога. Пресс-секретарь президента Песков также подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий, передает RT.

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Украина выразила готовность прекратить огонь на 30 дней и рассмотреть возможность трехмесячного перемирия в случае согласия России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Россия может продемонстрировать свою готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Украина также готова на 60 и 90 дней прекращения огня. Россия называет начало прямых переговоров с Украиной без условий важным шагом и считает объявление президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на День Победы сигналом к этим переговорам. Однако Москва отвергла предложение Киева о 30-дневном прекращении огня, понимая истинные намерения украинских властей. На пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил причины отказа и подчеркнул, что Россия открыта для диалога. Пресс-секретарь президента Песков также подтвердил готовность к переговорам без предварительных условий, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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