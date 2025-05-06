В Челябинской области начали приводить в порядок дорогу без пункта весового контроля, которую разбили большегрузы. На путепроводе установлен передвижной пункт контроля за весом грузовиков, сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«В Миндортранс поступают жалобы на дорогу Татищево — Кужебаевский — Париж. Планы на 2025 год: на участке км 10+ 500 — км 14+ 500 дорожники ремонтируют полотно, выполняют выравнивающий слой покрытия из асфальтобетонной смеси», — сообщили в пресс-службе ведомства.
5 мая комиссия выехала для проверки состояния дороги и на всем протяжении нашла ямы, пучины и места с полным разрушением асфальта. Сейчас сотрудники выравнивают пучины и проводят ямочный ремонт в рамках текущего содержания. В областном миндоре отмечают, что эти меры являются временными и не способны в полной мере устранить существующие проблемы. Для приведения дороги в соответствие с установленными нормативами требуется проведение капитального ремонта. Разработка проектной документации по данному объекту запланирована на 2026 год. Кроме того, подтвердилась причина разрушения дороги большегрузами, которым «нравился» этот объезд без весогабаритного контроля.
«Причиной разрушения дороги является движение грузовиков с большим перевесом. 6 мая здесь работает передвижной пост контроля веса», — добавили в пресс-службе ведомства.
В результате водители останавливаются на обочине перед пунктом, ожидая, что он уедет, либо разворачиваются и ищут объезд. В ведомстве подяеркнули, что график выездов таких пунктов формируется по обращениям жителей или глав муниципалитетов.
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