Более семи тонн костей уничтожат в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд проводился совместно с сотрудниками Госавтоинспекции
Рейд проводился совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Фото:

В Челябинской области уничтожат семь с половиной тонн мясных костей, не имеющих документов качества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Во время рейда на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель одной из машин, перевозивший 7535 килограмм кости от обвалки мясосырья, не смог предоставить сопроводительные документы. Потенциально опасная продукция будет направлена на уничтожение в ООО „ЭККРИД“ (Челябинская область, Увельский район)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На челябинского производителя фальсифицированного сливочного масла ранее завели уголовное дело. Продукцию он продавал в магазинах крупной торговой сети.

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В Челябинской области уничтожат семь с половиной тонн мясных костей, не имеющих документов качества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Во время рейда на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель одной из машин, перевозивший 7535 килограмм кости от обвалки мясосырья, не смог предоставить сопроводительные документы. Потенциально опасная продукция будет направлена на уничтожение в ООО „ЭККРИД“ (Челябинская область, Увельский район)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На челябинского производителя фальсифицированного сливочного масла ранее завели уголовное дело. Продукцию он продавал в магазинах крупной торговой сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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