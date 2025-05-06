Более семи тонн костей уничтожат в Челябинской области

В Челябинской области уничтожат семь с половиной тонн мясных костей, не имеющих документов качества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Во время рейда на 25 километре автодороги Челябинск-Троицк водитель одной из машин, перевозивший 7535 килограмм кости от обвалки мясосырья, не смог предоставить сопроводительные документы. Потенциально опасная продукция будет направлена на уничтожение в ООО „ЭККРИД“ (Челябинская область, Увельский район)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На челябинского производителя фальсифицированного сливочного масла ранее завели уголовное дело. Продукцию он продавал в магазинах крупной торговой сети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!