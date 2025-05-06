В Челябинской области начали проверку законности контракта срочника на СВО

В Челябинской области инициирована проверка законности заключения контракта срочником, который заявил о давлении для подписания документа. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«По имеющейся у меня информации, проверка описанного события проводится военно-следственными органами, и с ее результатами обязательно будет ознакомлен военнослужащий», — цитируют слова Сударенко на сайте РБК.
Омбудсмен сообщила, что получила обращение также от матери солдата. Она отметила, что если решение следственного органа вызовет несогласие, его можно обжаловать в военной прокуратуре либо в суде.
Родители 20-летнего военнослужащего срочной службы из Челябинска сообщили о том, что их сын оказался под психологическим воздействием при оформлении контракта на участие в специальной военной операции. По их словам, молодой человек проходил службу в Псковской области, после чего был переведен в гарнизон Чебаркуля. Как утверждают родственники, уже через два часа после прибытия в новое место службы он подписал контракт, испытывая моральное давление со стороны командования.
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