В Челябинской области начали проверку законности контракта срочника на СВО

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Срочник заявил о давлении при подписании контракта (архивное фото)
Срочник заявил о давлении при подписании контракта (архивное фото) Фото:

В Челябинской области инициирована проверка законности заключения контракта срочником, который заявил о давлении для подписания документа. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе  Юлия Сударенко.

«По имеющейся у меня информации, проверка описанного события проводится военно-следственными органами, и с ее результатами обязательно будет ознакомлен военнослужащий», — цитируют слова Сударенко на сайте РБК.

Омбудсмен сообщила, что получила обращение также от матери солдата. Она отметила, что если решение следственного органа вызовет несогласие, его можно обжаловать в военной прокуратуре либо в суде. 

Родители 20-летнего военнослужащего срочной службы из Челябинска сообщили о том, что их сын оказался под психологическим воздействием при оформлении контракта на участие в специальной военной операции. По их словам, молодой человек проходил службу в Псковской области, после чего был переведен в гарнизон Чебаркуля. Как утверждают родственники, уже через два часа после прибытия в новое место службы он подписал контракт, испытывая моральное давление со стороны командования.

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В Челябинской области инициирована проверка законности заключения контракта срочником, который заявил о давлении для подписания документа. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе  Юлия Сударенко. «По имеющейся у меня информации, проверка описанного события проводится военно-следственными органами, и с ее результатами обязательно будет ознакомлен военнослужащий», — цитируют слова Сударенко на сайте РБК. Омбудсмен сообщила, что получила обращение также от матери солдата. Она отметила, что если решение следственного органа вызовет несогласие, его можно обжаловать в военной прокуратуре либо в суде.  Родители 20-летнего военнослужащего срочной службы из Челябинска сообщили о том, что их сын оказался под психологическим воздействием при оформлении контракта на участие в специальной военной операции. По их словам, молодой человек проходил службу в Псковской области, после чего был переведен в гарнизон Чебаркуля. Как утверждают родственники, уже через два часа после прибытия в новое место службы он подписал контракт, испытывая моральное давление со стороны командования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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