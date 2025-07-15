Прокуратура требует 24 года колонии для ефрейтора, продавшего секреты Украине

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Прокуратура также запросила штраф в 700 тысяч рублей
Прокуратура также запросила штраф в 700 тысяч рублей Фото:

Прокуратура требует 24 года тюрьмы для бывшего ефрейтора Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) за продажу секретной информации ВСУ за 80 долларов. Такое решение было принято на заседании ведомства.

«Прокуратура просит приговорить Хожаева к 24 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Хожаев, который уже внесен в список террористов, обвиняется в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию.

Он был задержан 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и не признал своей вины. Суд также может назначить штраф в 700 тысяч рублей.

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Прокуратура требует 24 года тюрьмы для бывшего ефрейтора Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) за продажу секретной информации ВСУ за 80 долларов. Такое решение было принято на заседании ведомства. «Прокуратура просит приговорить Хожаева к 24 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Хожаев, который уже внесен в список террористов, обвиняется в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию. Он был задержан 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и не признал своей вины. Суд также может назначить штраф в 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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