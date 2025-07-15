Прокуратура требует 24 года колонии для ефрейтора, продавшего секреты Украине

Прокуратура требует 24 года тюрьмы для бывшего ефрейтора Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) за продажу секретной информации ВСУ за 80 долларов. Такое решение было принято на заседании ведомства.
«Прокуратура просит приговорить Хожаева к 24 годам лишения свободы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что Хожаев, который уже внесен в список террористов, обвиняется в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию.
Он был задержан 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и не признал своей вины. Суд также может назначить штраф в 700 тысяч рублей.
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