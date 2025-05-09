Концлагерь, расстрел и Рейхстаг: истории портретов, которые несли свердловчане в «Бессмертном полку»

Свердловский солдат Мухин освободил Польшу и расписался на Рейхстаге

09 мая 2025 в 18:28 Размер текста - 17 +

За каждым из фото кроется трагическая история Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В «Бессмертном полку», который прошел в Екатеринбурге 9 мая, приняли участие около 150 тысяч свердловчан. Многие несли не по одному, а по два-три портрета своих родных, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. URA.RU поговорило с людьми и узнало, какие истории кроются за черно-белыми фото времен Великой Отечественной войны. Три брата-героя Алла гордится своими родными героями Фото URA.RU «На этих фотографиях три старших брата моего отца — Скворцовы. Иван ушел на фронт добровольцем на следующий день после того, как ему исполнилось 18 лет. Он пропал без вести в Польше. Виктор служил в спецразведке, попал в плен и прошел три концлагеря, а когда его освободили, он весил 38 килограммов. Домой он вернулся в 1946-м — тогда проверяли всех, кто попал в плен», — рассказала о родственниках их племянница Алла. Третий ее дядя, Виталий, был летчиком-истребителем и участвовал не только в Великой Отечественной войне, но и в войне с Японией. Он тоже вернулся живым и дожил до 72 лет. «Все они — настоящие герои „Бессмертного полка“. Я раз пять уже участвовала в этой акции. Мы приехали из Краснотурьинска», — добавила Алла. Ее сын сейчас находится в зоне СВО. Вернулся с победой и вырастил 10 детей У отца Флюры было 10 детей Фото URA.RU Флюра Нигаматьяновна ходит в «Бессмертном полку» с портретом папы — Нигаматьяна Хабибуллина — каждый год. Во время войны он был стрелком. Сначала воевал в Монголии, потом их перебросили в Польшу и Венгрию, — где он и встретил День Победы. «До Германии он не дошел, вернулся в 1945-м. Он вырастил десятерых детей, а я пятая. Умер папа в 91 год», — сказала его дочь. Расписался на Рейхстаге Владимир Мухин расписался на Рейхстаге Фото URA.RU «Мой отец Мухин Владимир Сергеевич, командир танка, механик. Очень не любил рассказывать про войну. Прошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. Он был ранен, освобождал Польшу. Даже сейчас обидно: он проливал кровь, а они [поляки] так сейчас к нам относятся. Я всегда думаю — за что? Мой отец их освобождал, а они…», — недоумевает екатеринбурженка Татьяна Юревич. Сбежал на фронт в 15 лет Михаил Устюжанин тоже дошел до Берлина Фото URA.RU Дед Маны Астафьевой — Михаил Константинович Устюжанин — сбежал на фронт 15-летним мальчишкой и тоже дошел до Берлина. Там он был ранен и попал в госпиталь. Вспоминая о нем, Мана не может сдержать слез. «Он очень добрый человек. Несмотря на все ужасы, через которые прошел, ни разу ни на кого не повысил голос, всегда старался решать конфликты мирно, был удивительно душевным», — говорит Мана. Она бережно хранит воспоминания о дедушке: как они ходили на парады дружно всей большой семьей, а потом ее дед шел и ел солдатскую кашу. Расстреляли за связь с партизанами Петр Лещев был расстрелян оккупантами, его школу сожгли Фото URA.RU Петр Андреевич Лещев был директором школы в белорусской деревне Абрамовичи. Он и еще примерно 50 мужчин не успели уйти на фронт и попали в оккупацию. Лещев стал помогать партизанам, и его расстреляли, а школу сожгли. «Мы даже толком не знаем, как: то ли был донос, то ли за ним кто-то следил. Похоронен мой дед в Белоруссии, мы туда ездили. Это воинское захоронение, ребята из местного техникума за ним следят. Это наш дорогой человек», — рассказала о Петре Андреевиче его внучка, Ирина Каптикова. Выжил в газовой камере Шамов Сергей выжил в газовой камере Фото предоставлено читателем URA.RU Дед Алены Потемкиной — Шамов Сергей Митрофанович — прошел всю войну в звании старшего лейтенанта в составе 79-й танковой бригады. В июле 1943 года в боях под Курской дугой солдат был взят в плен и попал в концлагерь. «В плену его бросили в газовую камеру, он потерял сознание, оказался под трупами и чудом выжил. Семья этого не знала: он числился как погибший, на него приходила похоронка», — рассказала Алена. В конце войны ее деда освободили, сочли «врагом народа», но спустя годы реабилитировали, вернув награды и звания. После газовой камеры у Сергея Митрофановича были сожжены легкие, и он всю жизнь мучался от болезней. Умер герой войны в 1993 году. Бабушка дошла до Маньчжурии Супруги Захаренко прошли всю войну Фото URA.RU «Мой дедушка Валентин Георгиевич Захаренко и его супруга Ксения Николаевна Захаренко прошли всю войну и остались в живых. Дед принимал участие в обороне Сталинграда и Ленинграда, а бабушка служила на Украинском фронте. Завершила она свой боевой путь в сентябре 1945 года на Японском фронте в Маньчжурии», — с гордостью рассказал их внук Дмитрий. Сбежали от неонацистов Марина и Александр в Мариуполе не могли участвовать в «Бессмертном полку» Фото URA.RU Беженцы из Мариуполя Марина и Александр тоже приняли участие в шествии «Бессмертный полк» с фотографией своей бабушки. Раньше на родине участвовать в этой акции им было запрещено. «Однажды моя мама ехала в маршрутке и получила сообщение с призывом 9 мая включить песню „День Победы“, независимо от того, где находишься. Она тихо включила мелодию на телефоне, стараясь не мешать окружающим. Однако один из пассажиров, молодой человек, резко обратился к ней с требованием выключить „эту гадость“. Это чрезвычайно тяжело воспринимать», — поделилась Марина. В 2022 году, спасаясь от обстрелов, супруги были вынуждены покинуть Мариуполь и переехать в Екатеринбург к родственникам. «Впервые принять участие в „Бессмертном полку“ нам удалось только в 2022 году, а сейчас мы делаем это второй раз. Для нас это событие имеет особое значение, это счастье, которое трудно передать словами», — отметила женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Бессмертном полку», который прошел в Екатеринбурге 9 мая, приняли участие около 150 тысяч свердловчан. Многие несли не по одному, а по два-три портрета своих родных, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. URA.RU поговорило с людьми и узнало, какие истории кроются за черно-белыми фото времен Великой Отечественной войны. «На этих фотографиях три старших брата моего отца — Скворцовы. Иван ушел на фронт добровольцем на следующий день после того, как ему исполнилось 18 лет. Он пропал без вести в Польше. Виктор служил в спецразведке, попал в плен и прошел три концлагеря, а когда его освободили, он весил 38 килограммов. Домой он вернулся в 1946-м — тогда проверяли всех, кто попал в плен», — рассказала о родственниках их племянница Алла. Третий ее дядя, Виталий, был летчиком-истребителем и участвовал не только в Великой Отечественной войне, но и в войне с Японией. Он тоже вернулся живым и дожил до 72 лет. «Все они — настоящие герои „Бессмертного полка“. Я раз пять уже участвовала в этой акции. Мы приехали из Краснотурьинска», — добавила Алла. Ее сын сейчас находится в зоне СВО. Флюра Нигаматьяновна ходит в «Бессмертном полку» с портретом папы — Нигаматьяна Хабибуллина — каждый год. Во время войны он был стрелком. Сначала воевал в Монголии, потом их перебросили в Польшу и Венгрию, — где он и встретил День Победы. «До Германии он не дошел, вернулся в 1945-м. Он вырастил десятерых детей, а я пятая. Умер папа в 91 год», — сказала его дочь. «Мой отец Мухин Владимир Сергеевич, командир танка, механик. Очень не любил рассказывать про войну. Прошел до Берлина, расписался на Рейхстаге. Он был ранен, освобождал Польшу. Даже сейчас обидно: он проливал кровь, а они [поляки] так сейчас к нам относятся. Я всегда думаю — за что? Мой отец их освобождал, а они…», — недоумевает екатеринбурженка Татьяна Юревич. Дед Маны Астафьевой — Михаил Константинович Устюжанин — сбежал на фронт 15-летним мальчишкой и тоже дошел до Берлина. Там он был ранен и попал в госпиталь. Вспоминая о нем, Мана не может сдержать слез. «Он очень добрый человек. Несмотря на все ужасы, через которые прошел, ни разу ни на кого не повысил голос, всегда старался решать конфликты мирно, был удивительно душевным», — говорит Мана. Она бережно хранит воспоминания о дедушке: как они ходили на парады дружно всей большой семьей, а потом ее дед шел и ел солдатскую кашу. Петр Андреевич Лещев был директором школы в белорусской деревне Абрамовичи. Он и еще примерно 50 мужчин не успели уйти на фронт и попали в оккупацию. Лещев стал помогать партизанам, и его расстреляли, а школу сожгли. «Мы даже толком не знаем, как: то ли был донос, то ли за ним кто-то следил. Похоронен мой дед в Белоруссии, мы туда ездили. Это воинское захоронение, ребята из местного техникума за ним следят. Это наш дорогой человек», — рассказала о Петре Андреевиче его внучка, Ирина Каптикова. Дед Алены Потемкиной — Шамов Сергей Митрофанович — прошел всю войну в звании старшего лейтенанта в составе 79-й танковой бригады. В июле 1943 года в боях под Курской дугой солдат был взят в плен и попал в концлагерь. «В плену его бросили в газовую камеру, он потерял сознание, оказался под трупами и чудом выжил. Семья этого не знала: он числился как погибший, на него приходила похоронка», — рассказала Алена. В конце войны ее деда освободили, сочли «врагом народа», но спустя годы реабилитировали, вернув награды и звания. После газовой камеры у Сергея Митрофановича были сожжены легкие, и он всю жизнь мучался от болезней. Умер герой войны в 1993 году. «Мой дедушка Валентин Георгиевич Захаренко и его супруга Ксения Николаевна Захаренко прошли всю войну и остались в живых. Дед принимал участие в обороне Сталинграда и Ленинграда, а бабушка служила на Украинском фронте. Завершила она свой боевой путь в сентябре 1945 года на Японском фронте в Маньчжурии», — с гордостью рассказал их внук Дмитрий. Беженцы из Мариуполя Марина и Александр тоже приняли участие в шествии «Бессмертный полк» с фотографией своей бабушки. Раньше на родине участвовать в этой акции им было запрещено. «Однажды моя мама ехала в маршрутке и получила сообщение с призывом 9 мая включить песню „День Победы“, независимо от того, где находишься. Она тихо включила мелодию на телефоне, стараясь не мешать окружающим. Однако один из пассажиров, молодой человек, резко обратился к ней с требованием выключить „эту гадость“. Это чрезвычайно тяжело воспринимать», — поделилась Марина. В 2022 году, спасаясь от обстрелов, супруги были вынуждены покинуть Мариуполь и переехать в Екатеринбург к родственникам. «Впервые принять участие в „Бессмертном полку“ нам удалось только в 2022 году, а сейчас мы делаем это второй раз. Для нас это событие имеет особое значение, это счастье, которое трудно передать словами», — отметила женщина.