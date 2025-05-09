В США расстроились из-за отсутствия американских военных в параде Победы в Москве

Военные США должны были принять участие в параде по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, участие Штатов в праздновании исторической даты было бы символическим жестом признания вклада обеих стран в победу над нацизмом.
«Пока мы наблюдаем за славой и величием того, как Россия отмечает 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии, возможно, пришло время задуматься о том, как США праздновали этот исторический момент 8 мая... И американцы должны были маршировать сегодня по Красной площади», — написал Риттер на своей странице в социальной сети Х.
Экс-разведчик подчеркнул, что в США не было проведено масштабных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны, что, по его словам, ставит американское общество и его лидеров в неловкое положение. Однако Штаты имели возможность и обязаны были предпринять определенные действия, добавил Риттер.
В столице России 9 мая состоялся парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии приняли участие руководители почти тридцати стран. По Красной площади прошли парадные подразделения вооруженных сил дружественных государств, среди которых были военные из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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