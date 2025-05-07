07 мая 2025

Франция обвинила Россию в создании скандального видео с извращениями жены Макрона

The Times: Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене Макрона
© Служба новостей «URA.RU»
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Брижит Макрон (справа) оказалась в центре скандала
Брижит Макрон (справа) оказалась в центре скандала Фото:

Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон, на котором один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет. Об этом сообщает британская газета The Times.

"Франция обвинила российских агентов в преследовании Брижит Макрон, которая была учительницей. [Россия якобы сделала] видео при помощи ИИ, на котором бывший ученик [первой леди Франции] обвиняет ее в сексуальном насилии над ним, когда ему было 12 лет", — пишет The Times.

Британская газета также обвиняет Россию в "тихой войне" против западных демократий. По мнению журналистов Соединенного Королевства, подобные ролики способны дестабилизировать политические структуры Европы. Москва при этом опровергает подобные действия со своей стороны, уточняет газета.

Видеоролик с Брижит Макрон, просмотренный почти 10 миллионов раз, демонстрирует фейковое изображение Лионеля Торреса, который был одним из ее учеников в 1980-х годах. На записи он обвиняет ее в сексуальном насилии, когда первая леди Франции преподавала ему литературу. 

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Франция обвинила Россию в создании скандального ролика о жене президента Франции Брижит Макрон, на котором один из ее бывших учеников рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергся с ее стороны в возрасте 12 лет. Об этом сообщает британская газета The Times. "Франция обвинила российских агентов в преследовании Брижит Макрон, которая была учительницей. [Россия якобы сделала] видео при помощи ИИ, на котором бывший ученик [первой леди Франции] обвиняет ее в сексуальном насилии над ним, когда ему было 12 лет", — пишет The Times. Британская газета также обвиняет Россию в "тихой войне" против западных демократий. По мнению журналистов Соединенного Королевства, подобные ролики способны дестабилизировать политические структуры Европы. Москва при этом опровергает подобные действия со своей стороны, уточняет газета. Видеоролик с Брижит Макрон, просмотренный почти 10 миллионов раз, демонстрирует фейковое изображение Лионеля Торреса, который был одним из ее учеников в 1980-х годах. На записи он обвиняет ее в сексуальном насилии, когда первая леди Франции преподавала ему литературу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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