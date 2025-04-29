Песков прокомментировал предложение Зеленского о 30-дневном перемирии

Реализация инициативы украинского лидера Владимира Зеленского по месячному прекращению огня невозможна — для этого нужно предварительно согласовать все детали и нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент [РФ Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер уже неоднократно подчеркивал данную позицию. Пресс-секретарь подчеркнул, что важно помнить эти слова.
Ранее Зеленский фактически отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Также он уже неоднократно заявлял о невозможности проведения переговоров с Москвой.
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