Песков прокомментировал предложение Зеленского о 30-дневном перемирии

Песков: предложение Зеленского о приостановке огня невозможно выполнить
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что для приостановки огня по предложению Зеленского нужно урегулировать нюансы
Песков заявил, что для приостановки огня по предложению Зеленского нужно урегулировать нюансы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Реализация инициативы украинского лидера Владимира Зеленского по месячному прекращению огня невозможна — для этого нужно предварительно согласовать все детали и нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент [РФ Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российский лидер уже неоднократно подчеркивал данную позицию. Пресс-секретарь подчеркнул, что важно помнить эти слова. 

Ранее Зеленский фактически отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Также он уже неоднократно заявлял о невозможности проведения переговоров с Москвой. 

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Реализация инициативы украинского лидера Владимира Зеленского по месячному прекращению огня невозможна — для этого нужно предварительно согласовать все детали и нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент [РФ Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Российский лидер уже неоднократно подчеркивал данную позицию. Пресс-секретарь подчеркнул, что важно помнить эти слова.  Ранее Зеленский фактически отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Также он уже неоднократно заявлял о невозможности проведения переговоров с Москвой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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