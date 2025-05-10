Макрон озвучил сроки введения новых санкций против России

Макрон: новые санкции против РФ могут быть введены через несколько дней
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Новый пакет санкций против РФ может быть введен в течение нескольких дней, сказал Макрон
Новый пакет санкций против РФ может быть введен в течение нескольких дней, сказал Макрон Фото:
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В случае отклонения Россией предложенных условий тридцатидневного перемирия, в ближайшие дни может быть введен новый пакет санкций. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал Макрон. Его слова приводят РИА Новости.

Президент Франции отметил, что предстоящие санкции окажут значительно более серьезное воздействие на экономику России и призваны в определенной мере выполнять функцию сдерживания. Кроме того, он выразил готовность содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Этим утром стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск выступили с предупреждением в адрес России в связи с ее отказом принять условия Киева по вопросу «перемирия», передает RT. Также подчеркивается, что в случае отказа РФ от данных условий, руководители Франции, Германии, Великобритании и Польши планируют и далее наращивать помощь Украине, а также собираются «усилить давление» на Россию.

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В случае отклонения Россией предложенных условий тридцатидневного перемирия, в ближайшие дни может быть введен новый пакет санкций. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон. «Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — сказал Макрон. Его слова приводят РИА Новости. Президент Франции отметил, что предстоящие санкции окажут значительно более серьезное воздействие на экономику России и призваны в определенной мере выполнять функцию сдерживания. Кроме того, он выразил готовность содействовать организации прямых переговоров между Москвой и Киевом. Этим утром стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск выступили с предупреждением в адрес России в связи с ее отказом принять условия Киева по вопросу «перемирия», передает RT. Также подчеркивается, что в случае отказа РФ от данных условий, руководители Франции, Германии, Великобритании и Польши планируют и далее наращивать помощь Украине, а также собираются «усилить давление» на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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