Молдавия назвала себя «участником приднестровского конфликта»

В новом молдавском учебнике по истории Кишинев враждовал с Москвой из-за ПМР
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В новом учебнике по истории Молдавия и РФ представлены как участники Приднестровского конфликта
В новом учебнике по истории Молдавия и РФ представлены как участники Приднестровского конфликта Фото:

В новом молдавском учебнике истории для старших классов конфликт в Приднестровье представлен как противостояние между Кишиневом и Москвой. Об этом пишут российские СМИ.

«Ситуация в Приднестровье была войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова. Сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики», — приводит цитату из учебника РИА Новости.

Как отмечается в учебнике, Молдавия стремилась удержать свою территориальную целостность. Действия России же представлены как продолжение империалистических и геостратегических целей страны.

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В новом молдавском учебнике истории для старших классов конфликт в Приднестровье представлен как противостояние между Кишиневом и Москвой. Об этом пишут российские СМИ. «Ситуация в Приднестровье была войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова. Сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики», — приводит цитату из учебника РИА Новости. Как отмечается в учебнике, Молдавия стремилась удержать свою территориальную целостность. Действия России же представлены как продолжение империалистических и геостратегических целей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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