Молдавия назвала себя «участником приднестровского конфликта»

В новом молдавском учебнике истории для старших классов конфликт в Приднестровье представлен как противостояние между Кишиневом и Москвой. Об этом пишут российские СМИ.
«Ситуация в Приднестровье была войной за сохранение территориальной целостности и независимости Республики Молдова. Сторонами конфликта были Кишинев и Москва, которая выступала в поддержку самопровозглашенной 2 сентября 1990 года Приднестровской Молдавской Республики», — приводит цитату из учебника РИА Новости.
Как отмечается в учебнике, Молдавия стремилась удержать свою территориальную целостность. Действия России же представлены как продолжение империалистических и геостратегических целей страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.