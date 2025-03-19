Адвокат Останина заявил, что белорусские силовики сломали комику ребра, а еще подарили мясорубку

Shot: белорусские силовики якобы сломали ребра комику Останину при задержании
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики подарили Останину мясорубку в ответ на одну из шуток комика
Силовики подарили Останину мясорубку в ответ на одну из шуток комика Фото:

В ходе задержания в Минске силовики сломали комику Артемию Останину ребра, а также подарили мясорубку. Об этом сообщает его адвокат.

«Среди его (Останина — прим URA.RU) заболеваний: правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника. Последний ему якобы нанесли силовики во время задержания в Белоруссии», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на адвоката Останина. 

Кроме того, белорусские силовики вручили комику в ходе задержания мясорубку. На опубликованных в telegram-канале «Белорусский силовик» кадрах видно, как мясорубка висит на шее у комика. Ранее Останин утверждал, что мясорубка — это лучший подарок для матерей погибших бойцов.

Ранее московский суд постановил арестовать комика Останина за разжигание ненависти. В своем выступлении Останин озвучил шутку, которая была воспринята как оскорбление в адрес людей, получивших увечья и лишившихся возможности работать в результате СВО.

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В ходе задержания в Минске силовики сломали комику Артемию Останину ребра, а также подарили мясорубку. Об этом сообщает его адвокат. «Среди его (Останина — прим URA.RU) заболеваний: правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника. Последний ему якобы нанесли силовики во время задержания в Белоруссии», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на адвоката Останина.  Кроме того, белорусские силовики вручили комику в ходе задержания мясорубку. На опубликованных в telegram-канале «Белорусский силовик» кадрах видно, как мясорубка висит на шее у комика. Ранее Останин утверждал, что мясорубка — это лучший подарок для матерей погибших бойцов. Ранее московский суд постановил арестовать комика Останина за разжигание ненависти. В своем выступлении Останин озвучил шутку, которая была воспринята как оскорбление в адрес людей, получивших увечья и лишившихся возможности работать в результате СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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