Адвокат Останина заявил, что белорусские силовики сломали комику ребра, а еще подарили мясорубку

В ходе задержания в Минске силовики сломали комику Артемию Останину ребра, а также подарили мясорубку. Об этом сообщает его адвокат.
«Среди его (Останина — прим URA.RU) заболеваний: правосторонний пневмоторакс и даже перелом позвоночника. Последний ему якобы нанесли силовики во время задержания в Белоруссии», — передает telegram-канал Shot, ссылаясь на адвоката Останина.
Кроме того, белорусские силовики вручили комику в ходе задержания мясорубку. На опубликованных в telegram-канале «Белорусский силовик» кадрах видно, как мясорубка висит на шее у комика. Ранее Останин утверждал, что мясорубка — это лучший подарок для матерей погибших бойцов.
Ранее московский суд постановил арестовать комика Останина за разжигание ненависти. В своем выступлении Останин озвучил шутку, которая была воспринята как оскорбление в адрес людей, получивших увечья и лишившихся возможности работать в результате СВО.
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