Дягилевский фестиваль в Перми отменил перформанс в честь коллектива Курентзиса

Дягилевский фестиваль сократил программу. Отменены показы перформанса «Песнь вечности», который по задумке посвящен 20-летию оркестра и хора худрука фестиваля Теодора Курентзиса musicAeterna. Уведомления об этом получили люди, которые купили билеты на шоу.
«„Песнь вечности“. Событие отменено. Такое решение приняли организаторы», — говорится в сообщении.
Перформанс-энигма «Песнь вечности» должны были показать несколько раз на площадке Дома музыки. Он приурочен к 20-летию оркестра и хора musicAeterna, отмечается на сайте фестиваля. «Центральный механизм перформанса — электро-акустическая инсталляция, исследующая внутренние обертоны музыкальных инструментов и объектов, проводящих электрический ток. Пространство перформанса включает в себя историю музыкальных инструментов, проводящих ток с использованием электромагнитных сенсоров и разработанных в Лаборатории экспериментального звука Дома Радио», — описывается шоу, которого не будет.
Дягилевский фестиваль в Перми стартует 13 июня. Откроет его музыкально-театральная церемония Hendel, посвященная 340-летию со дня рождения композитора. Оркестр и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят антологию музыки Генделя.
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