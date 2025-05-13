Дягилевский фестиваль в Перми отменил перформанс в честь коллектива Курентзиса

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Дягилевский фестиваль отменил шоу в честь Курентзиса
Дягилевский фестиваль отменил шоу в честь Курентзиса Фото:

Дягилевский фестиваль сократил программу. Отменены показы перформанса «Песнь вечности», который по задумке посвящен 20-летию оркестра и хора худрука фестиваля Теодора Курентзиса musicAeterna. Уведомления об этом получили люди, которые купили билеты на шоу.

«„Песнь вечности“. Событие отменено. Такое решение приняли организаторы», — говорится в сообщении.

Перформанс-энигма «Песнь вечности» должны были показать несколько раз на площадке Дома музыки. Он приурочен к 20-летию оркестра и хора musicAeterna, отмечается на сайте фестиваля. «Центральный механизм перформанса — электро-акустическая инсталляция, исследующая внутренние обертоны музыкальных инструментов и объектов, проводящих электрический ток. Пространство перформанса включает в себя историю музыкальных инструментов, проводящих ток с использованием электромагнитных сенсоров и разработанных в Лаборатории экспериментального звука Дома Радио», — описывается шоу, которого не будет.

Дягилевский фестиваль в Перми стартует 13 июня. Откроет его музыкально-театральная церемония Hendel, посвященная 340-летию со дня рождения композитора. Оркестр и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят антологию музыки Генделя.

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Дягилевский фестиваль сократил программу. Отменены показы перформанса «Песнь вечности», который по задумке посвящен 20-летию оркестра и хора худрука фестиваля Теодора Курентзиса musicAeterna. Уведомления об этом получили люди, которые купили билеты на шоу. «„Песнь вечности“. Событие отменено. Такое решение приняли организаторы», — говорится в сообщении. Перформанс-энигма «Песнь вечности» должны были показать несколько раз на площадке Дома музыки. Он приурочен к 20-летию оркестра и хора musicAeterna, отмечается на сайте фестиваля. «Центральный механизм перформанса — электро-акустическая инсталляция, исследующая внутренние обертоны музыкальных инструментов и объектов, проводящих электрический ток. Пространство перформанса включает в себя историю музыкальных инструментов, проводящих ток с использованием электромагнитных сенсоров и разработанных в Лаборатории экспериментального звука Дома Радио», — описывается шоу, которого не будет. Дягилевский фестиваль в Перми стартует 13 июня. Откроет его музыкально-театральная церемония Hendel, посвященная 340-летию со дня рождения композитора. Оркестр и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представят антологию музыки Генделя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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