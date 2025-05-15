15 мая 2025

В Чусовом Пермского края назначили нового главу телевидения

В Чусовом Пермского края «Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева
© Служба новостей «URA.RU»
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«Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева
«Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева Фото:

В Чусовом Пермского края местное телевидение «Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева. Ранее бывший руководитель канала перешла на работу в компанию «Ростелеком».

«Новым директором стала Елена Викторовна Бушмелева. Она имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора», — сообщил в Telegram глава Чусового Сергей Белов.

Марина Долганова, которая ранее руководила «Союз ТВ», переехала в Пермь. Она заняла пост пресс-секретаря Пермского филиала компании «Ростелеком».

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В Чусовом Пермского края местное телевидение «Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева. Ранее бывший руководитель канала перешла на работу в компанию «Ростелеком». «Новым директором стала Елена Викторовна Бушмелева. Она имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора», — сообщил в Telegram глава Чусового Сергей Белов. Марина Долганова, которая ранее руководила «Союз ТВ», переехала в Пермь. Она заняла пост пресс-секретаря Пермского филиала компании «Ростелеком».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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