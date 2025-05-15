В Чусовом Пермского края назначили нового главу телевидения

«Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева
В Чусовом Пермского края местное телевидение «Союз ТВ» возглавила Елена Бушмелева. Ранее бывший руководитель канала перешла на работу в компанию «Ростелеком».
«Новым директором стала Елена Викторовна Бушмелева. Она имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора», — сообщил в Telegram глава Чусового Сергей Белов.
Марина Долганова, которая ранее руководила «Союз ТВ», переехала в Пермь. Она заняла пост пресс-секретаря Пермского филиала компании «Ростелеком».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!