С 1 июня в Екатеринбурге изменятся маршруты девяти автобусов: № 40, 43, 46, 50, 55, 59, 67, 78 и 83. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации города. Часть маршрутов будет продлена, а некоторые дублирующие участки уберут.
По данным пресс-службы мэрии, маршруты изменены в рамках изменения транспортного обеспечения. Таким образом, власти намерены увеличить охват пассажиров.
Корректировки маршрутов коснулись следующих направлений:
- Маршрут №40 «ТЦ Леруа Мерлен (переулок Базовый) — УрФУ» будет продлен до остановки «УрФУ» по улице Мира.
- На маршруте №43 «Академгородок — проспект Седова» отменят путь через ВИЗ (по улицам Кирова — Заводская — Крауля) в направлении «Академгородок». Автобусы будут следовать по улице Токарей в обе стороны.
- Маршрут №83 «Монтажников — ЖК Светлый» в направлении к Светлому теперь пройдет по улицам Кирова — Заводская — Крауля, а по микрорайону «Сосновый бор» — по улицам Лыжников — Молодогвардейцев — Рощинская — Алтайская.
- Для маршрута №46 «Ландау — Папанина» отменят конечную остановку «ТЦ Лента», вместо этого автобусы будут направлены до остановки «Ландау» по улице Рябинина.
- Маршрут №50 «Широкая речка — УрФУ» продлят до остановки «Широкая речка» по улицам Хрустальногорская — Суходольская — Феофанова. Введут новые остановки: «Евгения Савкова», «Архитектора Белянкина».
- Маршрут №55 «поселок Мичуринский (сады) — Химмаш» продлят до остановки «поселок Мичуринский (сады)» с добавлением новых остановок по маршруту в оба направления.
- На маршруте №59 «17 Мехколонна — Ж/д вокзал» изменится участок движения: теперь автобусы будут следовать по улицам Амундсена — Вонсовского — Чкалова — Сахарова. Появятся дополнительные остановки.
- Маршрут №67 «ДМБ №9 — Школа Созвездие (Солнечный)» больше не будет заезжать на остановки «Полюсная» и «7 Ключей». Введены новые остановки на Таватуйской.
- Маршрут №78 «ТЦ Леруа Мерлен (переулок Базовый) — Поликлиника (Химмаш)» перенаправлен с улицы Самолетной на Лыжников — Походную с введением новых остановок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!