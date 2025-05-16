Неизвестный сжег цветы, а потом потушил Вечный огонь на мемориале

В Воронеже неизвестный мужчина потушил Вечный огонь на мемориале «Памятник Славы», бросая в него цветы и венки. Об этом сообщило УМВД России по региону.
«В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу неизвестный мужчина у мемориального комплекса „Памятник Славы“… потушил огонь», — сообщает telegram-канал УМВД России по Воронежской области. Нарушитель скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей.
Полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивая злоумышленника. УМВД возбудило уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над местом захоронения воинов Советской Армии. Одновременно Следственный комитет инициировал дело по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы.
Ранее в Туле также был зафиксирован случай вандализма, связанный с осквернением мемориал Вечного огня. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщает «Царьград».
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