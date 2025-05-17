В России с размахом отметят 300-летие легендарного полководца

В России в 2030 году масштабно отметят 300-летие со дня рождения знаменитого полководца Александра Суворова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Учитывая значительный вклад легендарного полководца А. В. Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А. В. Суворова», — говорится в президентском указе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступил в силу со для подписания.
Согласно документу, российскому правительству поручено в течение полугода создать организационный комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, а также утвердить его состав и разработать соответствующий план. Руководителям субъектов РФ рекомендовано принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памяти великого военачальника.
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