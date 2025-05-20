«Я удивилась»: Яна Чурикова оценила «Евровидение»

Прошедший музыкальный конкурс «Евровидение» неожиданно удивил своим подходом и выступлениями. В этом году не было кричащих номеров и артистов, которые педалировали разные порицаемые в России европейские ценности. Телеведущая и телепродюсер Яна Чурикова в беседе с URA.RU поделилась своими мыслями о конкурсе, на котором Россия была последний раз представлена в 2021 году.
«В этом году я комментировала конкурс в своем ВК. Чтобы избежать проблем с авторскими правами, картинки у нас не было, зрителям предлагалось совместить два сигнала, смотреть конкурс на его официальном канале и слушать мою трансляцию. Также это могло бы обезопасить трансляцию от возможных рисков, которыми известен конкурс. Но я удивилась: в этом году этих рисков было настолько мало, что я даже поймала себя на мысли, а "Евровидение" ли мы смотрим?» — говорит телепродюсер.
Яна отметила, что прошлогодняя трансляция в попытке эпатировать публику была буквально напичкана разной «запрещенкой», в том числе и глумлением над верой. А закончилось все тем, что победитель вышел на сцену не с флагом своей страны, а с символикой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В итоге такое поведение участников вызвало резонанс даже в толерантном европейском обществе.
Реакция Европейского вещательного союза не заставила себя ждать. Делегациям запретили проносить любые флаги, кроме государственных. Кроме того, Европейский союз заказал независимое исследование, призванное оценить контент на предмет того, подходит ли он для зрителей разных аудиторий в разных странах.
«Никто с нами не поделился результатами этого исследования, конечно, но летом прошлого года вышла статья, которая говорит, что Европейский вещательный союз сделал выводы. Как видим, в этом году „Евровидение“ было с фокусом на семейные аудитории. Ведущие часто делали акцент на том, что у них есть дети. Причем не один ребенок, а трое детей в одном браке, а другая ведущая подчеркнула, что это шоу смотрит ее маленький внук. Изменения случились, их невозможно было не заметить», — говорит Яна.
Однако если на сцене скандалов не было, за ее пределами они все-таки случились. Так, на «Евровидении» вдруг обнаружили русский след: участницы латвийской группы давали интервью на русском языке, а представитель Эстонии Томми Кэш рос в семье, в которой говорят на русском. Чурикова убеждена: можно пытаться «забыть» Россию, но это невозможно в контексте истории конкурса.
Но есть одно то, что на конкурсе так никуда и не ушло и не изменилось, говорит Яна — политический подтекст. Поэтому для нее конкурс интересен с точки зрения профессионального взгляда на индустрию и мирового производства контента. «Евровидение» сегодня — это срез профессиональных компетенций в сфере производства шоу общемирового масштаба, потому что в постановках номеров задействованы режиссеры разных стран. Мы видим самые актуальные сценические технологии, связанные с производством телевизионной трансляции, например, как накладывается графика. Вот с этой точки зрения я смотрю конкурс. Мне важно понимать, чем живет индустрия. И, конечно, там есть не только, что посмотреть, но и послушать», — резюмировала Яна.
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