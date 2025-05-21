В Кремле прокомментировали панику США насчет ракетной опасности

Запуск так называемого «золотого купола» — новой системы противоракетной обороны США, является внутренним делом Штатов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.
«Это суверенное дело Соединенных Штатов Америки. Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны, так делают все страны, которые имеют для этого потенциал», — подчеркнул Песков. Его слова передает URA.RU.
Еще в марте президент США Дональд Трамп сообщил о планах по внедрению новой системы противоракетной обороны под названием Golden Dome («золотой купол»). Помимо этого, он обозначил стремление к восстановлению национальной судостроительной отрасли и обратился к Конгрессу с просьбой выделить средства на реализацию указанных проектов.
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