Лавров рассказал, чем окончился разговор Путина и Трампа

Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — готовы определить параметры долгосрочного мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете в Ереване.
«Разговор завершился тем, что оба лидера высказались в пользу прежде всего определения параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему ликвидации первопричин этого кризиса», — сказал Лавров, передает ТАСС. Министр также отметил, что российская сторона передала армянским коллегам перечень законов, принятых на Украине за последние годы, которые, по мнению Москвы, ущемляют права русскоязычного населения.
Глава МИД РФ напомнил, Россия рассматривает расширение НАТО на восток и политику украинских властей в отношении русского населения как ключевые причины нынешнего кризиса. По словам Лаврова, речь идет о действиях, направленных на ограничение использования русского языка, русской культуры и ликвидацию канонической Украинской православной церкви.
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