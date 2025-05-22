В Минздраве назвали неожиданную причину развития инфаркта и инсульта

Директор Минздрава Драпкина: хронические запоры повышают риск развития инсульта
© Служба новостей «URA.RU»
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Хронический запор может привести к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявила Драпкина
Хронический запор может привести к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявила Драпкина Фото:

Хронический запор может привести к повышенному риску развития инсульта и инфаркта, рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина. По ее словам, для устранения запоров нужно пить больше воды и употреблять пищу, богатую клетчаткой. 

«Хронический запор связан с повышением риска инфаркта и инсульта. Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: бобовые, абрикосы, сливы, персики, нектарины, яблоки, цельные зерна и отруби, семена чиа. Не забывайте при этом пить достаточное количество воды — 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела», — передает aif.ru слова Драпкиной. 

Директор Минздрава в своем выводе опиралась на научные исследования ученых из Австралии. Они выявили, что запоры повышают риск серьезных сердечно-сосудистых проблем в 2,15 раз. При этом риск развития сердечной недостаточности увеличивается в 2,75 раза, ишемического инсульта — в 2,36 раз, а инфаркта миокарда — в 1,62 раза. Кроме того, у гипертоников риск возрастает в 1,68 раз. Этим показателям нельзя не доверять, так как в ходе исследований были изучены 408 354 человека, говорится в материале. 

Благодаря исследованиям, запоры определяют как независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он действует сам по себе, а не опосредованно. В ходе работы ученых было обнаружено, что до 27% генетических факторов риска являются общими для запоров и сердечно-сосудистых заболеваний, что указывает на возможную общую причину их развития. При этом запоры относятся к модифицируемым факторам риска — их можно устранить, нормализовав стул с помощью корректировок питания и образа жизни. При этом такие факторы, как мужской пол, возраст старше 45–55 лет и наследственная предрасположенность к ранним заболеваниям сердца, являются немодифицируемыми, то есть не поддаются изменениям. 

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Хронический запор может привести к повышенному риску развития инсульта и инфаркта, рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина. По ее словам, для устранения запоров нужно пить больше воды и употреблять пищу, богатую клетчаткой.  «Хронический запор связан с повышением риска инфаркта и инсульта. Включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой: бобовые, абрикосы, сливы, персики, нектарины, яблоки, цельные зерна и отруби, семена чиа. Не забывайте при этом пить достаточное количество воды — 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела», — передает aif.ru слова Драпкиной.  Директор Минздрава в своем выводе опиралась на научные исследования ученых из Австралии. Они выявили, что запоры повышают риск серьезных сердечно-сосудистых проблем в 2,15 раз. При этом риск развития сердечной недостаточности увеличивается в 2,75 раза, ишемического инсульта — в 2,36 раз, а инфаркта миокарда — в 1,62 раза. Кроме того, у гипертоников риск возрастает в 1,68 раз. Этим показателям нельзя не доверять, так как в ходе исследований были изучены 408 354 человека, говорится в материале.  Благодаря исследованиям, запоры определяют как независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он действует сам по себе, а не опосредованно. В ходе работы ученых было обнаружено, что до 27% генетических факторов риска являются общими для запоров и сердечно-сосудистых заболеваний, что указывает на возможную общую причину их развития. При этом запоры относятся к модифицируемым факторам риска — их можно устранить, нормализовав стул с помощью корректировок питания и образа жизни. При этом такие факторы, как мужской пол, возраст старше 45–55 лет и наследственная предрасположенность к ранним заболеваниям сердца, являются немодифицируемыми, то есть не поддаются изменениям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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