Глава РЖД рассказал Мишустину об удовлетворенности перевозками

Глава РЖД Белозеров: 81% россиян удовлетворены поездами дальнего следования
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество пассажирских перевозок достигло максимального рекорда в 2024 году
Количество пассажирских перевозок достигло максимального рекорда в 2024 году Фото:

Более 81% россиян удовлетворены поездами дальнего следования. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

По оценке ВЦИОМ, «Индекс удовлетворенности пассажиров поездами дальнего следования более 81%», — привели в telegram-канале правительства РФ слова Олега Белозерова, сославшегося на данные опроса ВЦИОМ. Также, по данным главы РЖД, в 2024 году был достигнут максимум пассажирских перевозок — их количество превысило 1,2 миллиарда человек, из них 124 миллиона — пассажиры внутренних направлений, что является рекордом с момента основания РЖД.

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Более 81% россиян удовлетворены поездами дальнего следования. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.  По оценке ВЦИОМ, «Индекс удовлетворенности пассажиров поездами дальнего следования более 81%», — привели в telegram-канале правительства РФ слова Олега Белозерова, сославшегося на данные опроса ВЦИОМ. Также, по данным главы РЖД, в 2024 году был достигнут максимум пассажирских перевозок — их количество превысило 1,2 миллиарда человек, из них 124 миллиона — пассажиры внутренних направлений, что является рекордом с момента основания РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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