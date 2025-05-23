Глава РЖД рассказал Мишустину об удовлетворенности перевозками

Более 81% россиян удовлетворены поездами дальнего следования. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По оценке ВЦИОМ, «Индекс удовлетворенности пассажиров поездами дальнего следования более 81%», — привели в telegram-канале правительства РФ слова Олега Белозерова, сославшегося на данные опроса ВЦИОМ. Также, по данным главы РЖД, в 2024 году был достигнут максимум пассажирских перевозок — их количество превысило 1,2 миллиарда человек, из них 124 миллиона — пассажиры внутренних направлений, что является рекордом с момента основания РЖД.
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