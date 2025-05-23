Суд удовлетворил иск о взыскании активов Камчатского порта в доходы России

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче в госсобственность некоторых активов, имеющих отношение к Петропавловск-Камчатскому морскому торговому порту и Камчатскому морскому пароходству. Об этом сообщили в суде.
«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить», — заявили в суде. Информацию передает «Интерфакс».
Ранее Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте на активы свыше 40 физических лиц и почти 50 коммерческих организаций Дальнего Востока, имеющих связь с АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». В частности, иск был подан в отношении имущества бывшего зампредседателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря, замминистра имущественных и земельных отношений края Владимира Балакаева, а также депутата заксобрания и предпринимателя Александра Иванчея. Причина — установление факта приобретения имущества в результате коррупционных действий ответчиков. По версии надзорного ведомства, данные активы фактически принадлежат двум региональным чиновникам, депутату и аффилированным с ними лицам.
Следствием установлено, что, занимая госдолжности, Зубарь, Иванчей и Балакаев через подконтрольных лиц управляли Петропавловск-Камчатским морским портом и группой компаний «Терминал», а также приобретали предприятия в Камчатском и Приморском краях. При этом фактическое руководство хозяйствующими субъектами велось вопреки установленным запретам. Цель подобного — получение дохода для себя, родственников и подконтрольных структур, который не был задекларирован. По информации Генпрокуратуры РФ, деньги, полученные от незаконной предпринимательской деятельности, направлялись на приобретение ликвидных объектов движимого и недвижимого имущества и создание новых компаний.
Общая стоимость активов по делу составила не менее чем 16,7 млрд рублей. По решению суда, были арестованы 25 объектов жилой и коммерческой недвижимости, 17 земельных участков (общая площадь около 40 тысяч квадратных метров) в Камчатском и Краснодарском краях, включая причальные сооружения, офисные здания, гостиничный комплекс и другие объекты.
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