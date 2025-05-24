Медведь станцевал у дерева в Красноярском крае и попал на видео

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В заповеднике «Тунгусский» у медведей развернулась борьба за территорию
В заповеднике «Тунгусский» у медведей развернулась борьба за территорию Фото:

Медведь, запечатленный камерами фотоловушки в заповеднике «Тунгусский» Красноярского края, привлек внимание пользователей сети своим необычным поведением — хищник словно «станцевал» у дерева. Кадры танцующего хищника пресс-служба заповедника распространила на официальной странице во «ВКонтакте».

«В заповеднике „Тунгусский“ <...> началась борьба за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории», — отмечено под видео. На опубликованных кадрах видно, как медведь сначала энергично трется о землю, затем подходит к дереву, становится на задние лапы и совершает характерные движения всем телом, что напоминает танец.

Отмечается, что дерево с видео — пользуется наибольшей популярностью среди местных медведей. Около него развернулась борьба за территорию. Наиболее часто животные оставляют свои метки в период брачного сезона, когда конкуренция между ними особенно возрастает.

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Медведь, запечатленный камерами фотоловушки в заповеднике «Тунгусский» Красноярского края, привлек внимание пользователей сети своим необычным поведением — хищник словно «станцевал» у дерева. Кадры танцующего хищника пресс-служба заповедника распространила на официальной странице во «ВКонтакте». «В заповеднике „Тунгусский“ <...> началась борьба за территорию. Хищники метят деревья, чтобы сообщить сородичам о своем статусе и занятости территории», — отмечено под видео. На опубликованных кадрах видно, как медведь сначала энергично трется о землю, затем подходит к дереву, становится на задние лапы и совершает характерные движения всем телом, что напоминает танец. Отмечается, что дерево с видео — пользуется наибольшей популярностью среди местных медведей. Около него развернулась борьба за территорию. Наиболее часто животные оставляют свои метки в период брачного сезона, когда конкуренция между ними особенно возрастает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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