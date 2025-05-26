Из Челябинска в Париж запустят «Ласточку»

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Поезд запустят 31 мая и 1 июня
Поезд запустят 31 мая и 1 июня Фото:

Дополнительный электропоезд «Ласточка» для участников IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» запустят из Челябинска до села Джабык Нагайбакского района 31 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«31 мая и 1 июня на Южно-Уральской железной дороге будут назначены дополнительные пригородные электропоезда „Ласточка“ сообщением Челябинск — Джабык и обратно. Комфортные электрички будут курсировать для перевозки гостей и участников IX легкоатлетического пробега „Парижский полумарафон“, который пройдет в эти дни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области», — сообщила пресс-служба ЮУЖД на официальном сайте. 

31 мая поезд №7085 Челябинск — Джабык отправится из Челябинска в 04:50, в Джабык прибудет в 08:30. 1 июня поезд отправится из Челябинска в 04:25, прибудет в 08:00. В обратно направлении поезд №7086 Джабык — Челябинск отправится со станции в Нагайбакском районе в 19:35, прибудет в Челябинск в 23:05. 1 июня поезд отправится в 15:00, прибудет в 19:08. На маршруте предусмотрены остановки в Троицке и Карталах. 

Добрать от станции в Джабыке до места проведения соревнований в Париже и обратно можно на бесплатных автобусах. Билеты на поезд продаются с указанием места, стоимость составит 1060 рублей. Льготы также действуют. 

Парижский полумарафон — пройдет в селе Париж Нагайбакского района. В этом году участников ждет десять дистанций, а также развлекательная и концертные программы, мастер-классы от ремесленников и Парижская неделя моды. 

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Дополнительный электропоезд «Ласточка» для участников IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» запустят из Челябинска до села Джабык Нагайбакского района 31 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «31 мая и 1 июня на Южно-Уральской железной дороге будут назначены дополнительные пригородные электропоезда „Ласточка“ сообщением Челябинск — Джабык и обратно. Комфортные электрички будут курсировать для перевозки гостей и участников IX легкоатлетического пробега „Парижский полумарафон“, который пройдет в эти дни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области», — сообщила пресс-служба ЮУЖД на официальном сайте.  31 мая поезд №7085 Челябинск — Джабык отправится из Челябинска в 04:50, в Джабык прибудет в 08:30. 1 июня поезд отправится из Челябинска в 04:25, прибудет в 08:00. В обратно направлении поезд №7086 Джабык — Челябинск отправится со станции в Нагайбакском районе в 19:35, прибудет в Челябинск в 23:05. 1 июня поезд отправится в 15:00, прибудет в 19:08. На маршруте предусмотрены остановки в Троицке и Карталах.  Добрать от станции в Джабыке до места проведения соревнований в Париже и обратно можно на бесплатных автобусах. Билеты на поезд продаются с указанием места, стоимость составит 1060 рублей. Льготы также действуют.  Парижский полумарафон — пройдет в селе Париж Нагайбакского района. В этом году участников ждет десять дистанций, а также развлекательная и концертные программы, мастер-классы от ремесленников и Парижская неделя моды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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