Из Челябинска в Париж запустят «Ласточку»

Дополнительный электропоезд «Ласточка» для участников IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» запустят из Челябинска до села Джабык Нагайбакского района 31 мая и 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«31 мая и 1 июня на Южно-Уральской железной дороге будут назначены дополнительные пригородные электропоезда „Ласточка“ сообщением Челябинск — Джабык и обратно. Комфортные электрички будут курсировать для перевозки гостей и участников IX легкоатлетического пробега „Парижский полумарафон“, который пройдет в эти дни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области», — сообщила пресс-служба ЮУЖД на официальном сайте.
31 мая поезд №7085 Челябинск — Джабык отправится из Челябинска в 04:50, в Джабык прибудет в 08:30. 1 июня поезд отправится из Челябинска в 04:25, прибудет в 08:00. В обратно направлении поезд №7086 Джабык — Челябинск отправится со станции в Нагайбакском районе в 19:35, прибудет в Челябинск в 23:05. 1 июня поезд отправится в 15:00, прибудет в 19:08. На маршруте предусмотрены остановки в Троицке и Карталах.
Добрать от станции в Джабыке до места проведения соревнований в Париже и обратно можно на бесплатных автобусах. Билеты на поезд продаются с указанием места, стоимость составит 1060 рублей. Льготы также действуют.
Парижский полумарафон — пройдет в селе Париж Нагайбакского района. В этом году участников ждет десять дистанций, а также развлекательная и концертные программы, мастер-классы от ремесленников и Парижская неделя моды.
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