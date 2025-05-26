Российский FPV-дрон впервые долетел до Харькова

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Информация о первой атаке такого дрона появилась еще 20 мая 2025 года
Информация о первой атаке такого дрона появилась еще 20 мая 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ) впервые достиг Харькова. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.

«Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ», — написал Терехов в своем telegram-канале. По словам чиновника, это событие стало новым этапом в использовании беспилотных летательных аппаратов в ходе конфликта и свидетельствует о попытках противника найти уязвимые места в обороне Харькова.

Информация о первой атаке такого дрона появилась еще 20 мая 2025 года, когда украинский волонтер Роман Доник сообщил о применении дрона с «РПГшной головой» по позициям в Харькове. Теперь эти данные официально подтвердил городской глава. Терехов подчеркнул, что ранее подобные дроны не использовались против города, и отметил возрастающую угрозу со стороны подобных средств поражения.

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Российский FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ) впервые достиг Харькова. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. «Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ», — написал Терехов в своем telegram-канале. По словам чиновника, это событие стало новым этапом в использовании беспилотных летательных аппаратов в ходе конфликта и свидетельствует о попытках противника найти уязвимые места в обороне Харькова. Информация о первой атаке такого дрона появилась еще 20 мая 2025 года, когда украинский волонтер Роман Доник сообщил о применении дрона с «РПГшной головой» по позициям в Харькове. Теперь эти данные официально подтвердил городской глава. Терехов подчеркнул, что ранее подобные дроны не использовались против города, и отметил возрастающую угрозу со стороны подобных средств поражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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