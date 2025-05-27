В конце весны жители сразу нескольких регионов России столкнулись с нехарактерным для этого времени года погодным явлением — снегопадами. В ночь на 27 мая на отдельных территориях Новосибирской области выпали осадки, причем в некоторых местах их количество оказалось столь значительным, что пейзаж за окнами больше соответствовал зимнему времени года. Кроме того, в северных районах области были зафиксированы заморозки, температура опускалась до -3 градусов. В такую погоду местные жители начали играть в снежки и лепить снеговиков.
Подобная ситуация произошла и в Алтайском крае. Еще недавно жители Барнаула сетовали на жаркую майскую погоду, однако уже сегодня утром на улицах города выпал мокрый снег, а столбик термометра опустился до +4 градусов по Цельсию.
Снег также выпал и в некоторых районах Кузбасса. Согласно данным синоптиков, небольшие снегопады прошли в Кемерово и Новокузнецке. В то же время в Тисульском районе выпадение снега оказалось более интенсивным, что привело к формированию снежного слоя толщиной примерно 1 сантиметр.
По прогнозам метеорологов, снежная погода задержится еще на несколько дней. Однако лето должно наступить четко по графику. Подробнее о том, как непогода обрушилась на несколько регионов РФ — в фотогалерее URA.RU.
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